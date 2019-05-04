Стал известен состав сборной России на вынесенный матч против сборной Финляндии на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 – Чешских хоккейных играх. Встреча пройдет на стадионе "Арена-Брно".
Матч состоится сегодня, 4 мая. Начало – в 15.00 по московскому времени.
Состав национальной команды выглядит следующим образом:
Георгиев, Сорокин
Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов
Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин
Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻
Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на "Матч ТВ" и на https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/ftdbC2VAa1
– Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻
Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на "Матч ТВ" и на https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/ftdbC2VAa1
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