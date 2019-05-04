Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻



Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на "Матч ТВ" и на https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/ftdbC2VAa1