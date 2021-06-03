Определились пары полуфиналистов чемпионата мира-2021
22:47
Стало известно, какие команды сыграют в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
Сборной Канады после победы над Россий (2:1) предстоит сыграть с командой США.
Сборная Финляндии после победы над Чехией (1:0) сыграет со сборной Германии.
Матчи состоятся в субботу, 5 июня.
Игра США — Канада начнется в 14.15 по московскому времени, а Финляндия — Германия стартует в 18.15 мск.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
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