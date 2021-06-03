Определились пары полуфиналистов чемпионата мира-2021

Стало известно, какие команды сыграют в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

Сборной Канады после победы над Россий (2:1) предстоит сыграть с командой США.

Сборная Финляндии после победы над Чехией (1:0) сыграет со сборной Германии.

Матчи состоятся в субботу, 5 июня.

Игра США — Канада начнется в 14.15 по московскому времени, а Финляндия — Германия стартует в 18.15 мск.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.