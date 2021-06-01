Нестеров: «Сегодня отдохнем, а о Канаде будем думать завтра»

Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу над белорусами (6:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021.

— Хорошо забили в первом периоде и сделали игру, — сказал Нестеров. — Наверное, после этого расслабились. Комфортно играли и готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнем, а о Канаде будем думать завтра.

— Что вы можете сказать единственному болельщику — Андрею из Риги, который пришел сегодня на матч?

— Андрею большое спасибо за поддержку, мы чувствовали ее.

Сборная России (17 баллов) заняла первое место в группе и в четвертьфинале встретится с командой Канады. Белорусы с четырьмя очками заняли последнее место в группе A.

(Михаил Скрыль)