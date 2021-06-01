Нестеров: «Сегодня отдохнем, а о Канаде будем думать завтра»
1 июня 2021, 23:37
Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу над белорусами (6:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021.
— Хорошо забили в первом периоде и сделали игру, — сказал Нестеров. — Наверное, после этого расслабились. Комфортно играли и готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнем, а о Канаде будем думать завтра.
— Что вы можете сказать единственному болельщику — Андрею из Риги, который пришел сегодня на матч?
— Андрею большое спасибо за поддержку, мы чувствовали ее.
Сборная России (17 баллов) заняла первое место в группе и в четвертьфинале встретится с командой Канады. Белорусы с четырьмя очками заняли последнее место в группе A.
(Михаил Скрыль)
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