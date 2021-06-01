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Каменский — о четвертьфинале с Канадой: «Они еле-еле вышли в плей-офф. Бояться вообще не стоит»

1 июня 2021, 23:31
1 июня. Россия — Белоруссия — 6:0. Фото Reuters
1 июня. Россия — Белоруссия — 6:0. Фото Reuters
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Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Белоруссией в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии (6:0).

«Ничего плохого в том, что мы встретимся с Канадой так рано нет. Они даже не сами вышли в плей-офф, им помогли это сделать. Будет интересная игра, украшение чемпионата. Я считаю, у нас сильная команда, которой по плечу любой соперник. В этих матчах фаворитах не бывает, даже несмотря на то, что мы заняли разные места. Бояться канадцев вообще не стоит. Нужно выходить и играть в свой хоккей. Нам по силам их обыграть. Все должно быть нормально», — сказал Каменский «СЭ».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

(Владимир Пушкарев)

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