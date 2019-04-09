Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Кореи для помощи в подготовке к чемпионату мира, сообщает Yonhap. 55-летний специалист будет помогать главному тренеру сборной Джиму Пэку в том числе на турнире, который пройдет в Казахстане с 29 апреля по 5 мая.

Пэк, который также играл в НХЛ, пригласил Немчинова для помощи в выведении команды в высший дивизион.

Сборная Кореи выступает в группе А первого дивизиона, она сыграет со Словенией, Литвой, Казахстаном, Венгрией и Белоруссией.

Немчинов работал главным тренером ЦСКА с 2009 по 2011 год.