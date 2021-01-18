Минск лишился права проведения ЧМ-2021 по хоккею
18:35
Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает ТАСС. В понедельник состоялось заседание ИИХФ по данному вопросу.
ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее ряд спонсоров отказались поддерживать проведение чемпионата мира в Минске из-за ситуации в Белоруссии. Об этом заявили бренды Nivea Men, Skoda, Tissot и Liqui Moly.
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