Минск лишился права проведения ЧМ-2021 по хоккею

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает ТАСС. В понедельник состоялось заседание ИИХФ по данному вопросу.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее ряд спонсоров отказались поддерживать проведение чемпионата мира в Минске из-за ситуации в Белоруссии. Об этом заявили бренды Nivea Men, Skoda, Tissot и Liqui Moly.