Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Матчи России
подробнее

Минск лишился права проведения ЧМ-2021 по хоккею

18:35
Чемпионат мира по хоккею 2017. Россия — Чехия. Фото photo.khl.ru
Чемпионат мира по хоккею 2017. Россия — Чехия. Фото photo.khl.ru

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает ТАСС. В понедельник состоялось заседание ИИХФ по данному вопросу.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее ряд спонсоров отказались поддерживать проведение чемпионата мира в Минске из-за ситуации в Белоруссии. Об этом заявили бренды Nivea Men, Skoda, Tissot и Liqui Moly.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10488537

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
31
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир