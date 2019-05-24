Милош Ржига хотел бы взять реванш у России

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги четвертьфинала чемпионата мира против Германии (5:1).

– Показалось, что чехи слишком легко прошли Германию.

– Я не думаю, что это было простой матч. Немцы играли очень дисциплинировано. У них также было много моментов. Да, когда мы забили первый гол – команда летела на крыльях.

– Вы вышли на Канаду. Что думаете об этом?

– Сейчас буду отдыхать, а потом уже думать о Канаде (смеется).

– Есть шанс у чехов выйти в финал?

– Почему нет? Канадцы играли со Словакией и Швейцарией почти на равных. Я думаю, что мы можем сыграть лучше, чем эти команды.

– Хотелось бы взять реванш у России?

– Конечно. (Алена Гребенькова)