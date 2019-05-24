Милош Ржига хотел бы взять реванш у России

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги четвертьфинала чемпионата мира против Германии (5:1).
– Показалось, что чехи слишком легко прошли Германию.
– Я не думаю, что это было простой матч. Немцы играли очень дисциплинировано. У них также было много моментов. Да, когда мы забили первый гол – команда летела на крыльях.
– Вы вышли на Канаду. Что думаете об этом?
– Сейчас буду отдыхать, а потом уже думать о Канаде (смеется).
– Есть шанс у чехов выйти в финал?
– Почему нет? Канадцы играли со Словакией и Швейцарией почти на равных. Я думаю, что мы можем сыграть лучше, чем эти команды.
– Хотелось бы взять реванш у России?
– Конечно. (Алена Гребенькова)
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