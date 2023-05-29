Меньшиков: «Успех Латвии на ЧМ-2023 — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией»

Судья Всесоюзной категории Константин Меньшиков высказался об успехе сборной Латвии на чемпионате мира-2023.

«Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией. Рижское «Динамо» играло в КХЛ, детские, юношеские, молодежные команды из Латвии приезжали сюда на турниры. Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы — Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции, есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого. Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России. И взяли они бронзу не от того, что оборвали с связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Сборная Латвии завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место национальную команду США (4:3 ОТ). Победителем турнира стала сборная Канада, которая в финале одержала победу над Германией (5:2).