Дементьев: «Чемпионат мира получился очень интересным, была серьезная и бескомпромиссная борьба»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился мнением о прошедшем чемпионате мира-2023.

«На мой взгляд, чемпионат мира получился очень интересным, была серьезная и бескомпромиссная борьба. Посмотрите на итоговые места, все очень поменялось. Попадание сборной Германии в финал не было случайностью, потому что еще на Олимпиаде-2018 наша сборная обыграла этого соперника в непростой борьбе. На этом чемпионате немецкая команда смогла проявить себя с самой лучшей стороны. Сборная Канады показывает свой класс на протяжении многих лет, школа работает великолепно и воспитывает игроков, которые знают, как с листа играть в хоккей с любыми партнерами и под началом любого тренера. Порадовали латыши: ни шатко ни валко начали домашний турнир, но смогли победить в ключевых матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Победителем чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады, которая в финале турнира одержала победу над Германией (5:2).

Российские хоккеисты не принимали участия в мировом первенстве. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.