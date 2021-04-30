Матыцин: «Надеюсь, музыка Чайковского будет символизировать нашу победу на ЧМ по хоккею»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что музыка Чайковского может стать символом победы российских хоккеистов на чемпионате мира в Латвии.

«С уважением отношусь к музыке Чайковского. Надеюсь, она будет символизировать нашу победу», — сказал Матыцин после итогового заседания коллегии Минспорта.

29 апреля президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира.