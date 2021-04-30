Сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа против Швейцарии

Состав на первый матч со Швейцарией ??



Вратари: Самонов, Бочаров



Стартовое вбрасывание в 18:45, посмотреть можно на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/cDKJo85C7V