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Сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа против Швейцарии

17:25
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Сборная России назвала состав на матч Еврочелленджа против национальной сборной Швейцарии.

Начало игры — в 18:45 по московскому времени.

Состав сборной России:

Самонов (Бочаров);

Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачев — Сафонов;

Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Галимов;

Хафизуллин, Кукштель, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1388135175549341696

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