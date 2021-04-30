Сборная России объявила состав на матч Еврочелленджа против Швейцарии
17:25
Сборная России назвала состав на матч Еврочелленджа против национальной сборной Швейцарии.
Начало игры — в 18:45 по московскому времени.
Состав сборной России:
Самонов (Бочаров);
Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачев — Сафонов;
Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Галимов;
Хафизуллин, Кукштель, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
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