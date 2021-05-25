Лишка: «Перед ЧМ была пожарная тревога. Заподозрили русских, они одни не спустились»

Форвард сборной Словакии Адам Лишка рассказал о случае перед стартом чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) с участием сборной России.

«Перед стартом чемпионата мира у нас в отеле в два часа ночи сработала пожарная тревога, — цитирует Лишку Sportnet 25 мая. — Никто не знал, была ли это учебная тревога, или все было на самом деле. Мы все спустились вниз и сразу заподозрили русских.

Кроме нас, я видел чехов, норвежцев и представителей других команд. Всех, кроме русских. Вот почему мы их заподозрили. Мы так и не узнали, что вызвало пожарную тревогу".

24 мая Россия уступила Словакии на чемпионате мира со счетом 1:3.