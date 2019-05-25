Леонид Вайсфельд: "Все ждали от команды золота. Проиграли, что делать?"

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал "СЭ" поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира-2019. Россияне уступили Финляндии (0:1).

Единственную шайбу забросил нападающий Марко Анттила. Россияне впервые на турнире ушли со льда без голов.

– Финны оказались просто сильнее, – сказал Вайсфельд.

– В чем основная причина проигрыша? Сборная Россия собрала всех звезд, но не сумела забить игрокам из финского чемпионата.

– Они прыгнули выше головы. Наши сыграли, не могу сказать, что плохо. Соперник ничего сделать не дал. Мы даже одного явного голевого момента не создали. Они образцово-показательную игру продемонстрировали, что-то невероятное. Они молодцы.

– Получается, сборная России сделала все, что могла в этом матче и нельзя ей предъявлять претензии?

– Выше головы не прыгнули, но сыграли хорошо. А финны показали запредельного уровня игру. Я не ожидал, что они так сильно сыграют.

– После проигрыша снова польется критика на сборную.

– Это спорт. Бывает.

– Нужно ли какие-то оргвыводы делать?

– Мне сложно говорить. Там есть специально обученные люди. Они формировали эту сборную с тренерским штабом. Со стороны сложно рассуждать. Не люблю делать выводы, когда не погружен в процесс.

– Могут ли быть претензии к тому же Овечкину, который не потащил в самый нужный момент?

– Он очень старался. Игра у него не пошла. Как ему можно в таком случае предъявлять претензии? Если бы он валял дурака или играл спустя рукава, тогда можно что-то говорить. У него был звездный час в прошлом сезоне, когда они выиграли Кубок Стэнли.Тогда было что-то невероятное. А сейчас не пошло. Бывает.

– Нужно ли данной игре придавать большое значение и сильно расстраиваться?

– Конечно, все расстроились. Все ждали от команды золота. По своему потенциалу она должна была выигрывать. Так получилось, что делать? Проиграли. Надо теперь готовиться к матчу за третье место. (Арман Мкртчян)

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