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Латвия обсуждает возможность переноса ЧМ по хоккею 2021 из Белоруссии

14:32

Латвия ведет переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира-2021 из Белоруссии в другую страну, заявил журналистам после заседания правительства премьер Кришьянис Кариньш, сообщает РИА «Новости».

Пока не уточняется, останется ли в таком случае Латвия одним из организаторов соревнований. Переговоры ведет министр образования и науки Илга Шуплинска, так как спорт находится в ведомстве именно этого министерства.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200817/1575890340.html

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