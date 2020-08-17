Латвия обсуждает возможность переноса ЧМ по хоккею 2021 из Белоруссии

Латвия ведет переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира-2021 из Белоруссии в другую страну, заявил журналистам после заседания правительства премьер Кришьянис Кариньш, сообщает РИА «Новости».

Пока не уточняется, останется ли в таком случае Латвия одним из организаторов соревнований. Переговоры ведет министр образования и науки Илга Шуплинска, так как спорт находится в ведомстве именно этого министерства.