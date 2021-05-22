Латвия — Казахстан: видеообзор матча ЧМ-2021
22 мая 2021, 23:39
Сборная Латвии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею проиграла в серии буллитов Казахстану (2:3).
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Алексей Маклюков. Шайбы в основное время у Казахстана забросили Александр Шин и Джесси Блэкер.
Для Латвии это второй матч на турнире (ранее была обыграна Канада со счетом 2:0). Казахстан провел первую встречу на чемпионате мира.
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