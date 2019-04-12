Кутюрье сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019

Несколько игроков "Филадельфии" примут участие в чемпионате мира-2019, информирует клубный журналист Джейми Баскоу.

Нападающий Шон Кутюрье присоединится к сборной Канады. В сезоне-2018/19 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 43 передачи в 80 матчах.

Форвард Джеймс ван Римсдайк сыграет за сборную США. В регулярном чемпионате-2018/19 29-летний нападающий набрал 48 (27+21) очков в 66 матчах.

Защитник Роберт Хегг поможет сборной Швеции. 24-летний игрок в минувшем сезоне провел 82 матча, набрав 20 (5+15) очков.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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