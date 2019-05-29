Ковальчук опроверг информацию о многомиллионной премии в СКА за победу в Кубке Гагарина-2015

Форвард "Лос-Анджелеса" и сборной России Илья Ковальчук, что информация о многомиллионной премии за победу в Кубке Гагарина со СКА является недостоверной.

– Правда ли, что вы подписали контракт со СКА в рублях, но когда случился кризис, поставили условие, чтобы вам выплачивали зарплату по старому курсу доллара?

– Я играл и все. Почему вы любите копаться в прошлом? Я приехал в Питер для того, чтобы перезагрузиться, мне не нравилось то, что происходит в "Нью-Джерси". Мы выиграли два Кубка Гагарина со СКА, я поехал на Олимпиаду, все, что я хотел – произошло. Я трудился, работал. Какая разница, сколько платили. Помню, и премию в 40 миллионов каждому приписали. Это неправда. Я вам отвечаю, что это неправда.

– Может быть, не вы 40 получили.

– Если я не получил, то никто не получил. Кто получил, скажите мне?

– Несколько игроков говорили.

– Я сейчас официально заявляю, что никто не получил 40 миллионов за победу над "Ак Барсом" в 2015 году. Это сто процентов. У нас каждый год были одинаковые премиальные. Но не такие суммы. Зачем наговаривать? Я понимаю, что у нас в стране не лучшая обстановка, но зачем нагнетать?

– Какая была сумма?

– Намного меньше, чем 40 миллионов, поверьте мне. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью-бомба Ильи Ковальчука - скоро в "СЭ"