Кодола объяснил поражение Белоруссии в матче с Великобританией

Нападающий сборной Белоруссии Владислав Кодола поделился впечатлениями после матча чемпионата мира против команды Великобритании (3:4).

«Два периода играли плохо, недисциплинированно, теряли хоккеистов, — цитирует Кодолу сайт Федерации хоккея Белоруссии 27 мая. — Хотя нас предупреждали, что с первых смен будет быстрый матч. Пропустили много ненужных шайб и спохватились только в третьем периоде, когда уже приходилось отыгрываться. Нужно было действовать так со старта матча.

Мы оказались как будто не готовы, были какими-то сонными. Соперник нас за это наказывал голами, и только в третьем периоде мы очнулись. Нужно было с первых минут играть правильно, строго. Не хватило эмоций? Я бы так не сказал. Настрой был хороший, все друг друга поддерживали. Нас, конечно, подвела игровая дисциплина».

Для Великобритании эта победа стала первой на турнире. У команды 4 очка в четырех матчах. Британцы обошли в турнирной таблице группы A Белоруссию, которая с 4 очками занимает пятое место.