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Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 26 мая

23:30
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Макксим Шалунов (слева). Фото Reuters
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Макксим Шалунов (слева). Фото Reuters
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26 мая прошли матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге. В среду сборная России обыграла Данию (3:0).

Россияне с 9 очками после четырех игр располагаются на второй строчке в группе. На первом месте — Словакия (9) после трех матчей. Третья — Швейцария (6), четвертая — Дания (5). Чехи с двумя очками занимают последнее место. Великобритания (4 очка) — пятая, Белоруссия (4) — шестая, Швеция (3) — седьмая.

Турнирное положение в группе A : Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Белоруссия — 4 (4), Великобритания — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры