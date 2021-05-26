Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 26 мая

26 мая прошли матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге. В среду сборная России обыграла Данию (3:0).

Россияне с 9 очками после четырех игр располагаются на второй строчке в группе. На первом месте — Словакия (9) после трех матчей. Третья — Швейцария (6), четвертая — Дания (5). Чехи с двумя очками занимают последнее место. Великобритания (4 очка) — пятая, Белоруссия (4) — шестая, Швеция (3) — седьмая.

Турнирное положение в группе A : Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Белоруссия — 4 (4), Великобритания — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).