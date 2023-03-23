Канарейкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении запрета на участие сборной России в соревнованиях

Российский тренер Владимир Канарейкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея о продлении запрета на участие сборной России в соревнованиях в сезоне 2023/2024.

«От этого страдают все, потому что качество и уровень хоккея растет, когда сборная встречается с другой хоккейной школой. Наши ребята не получают опыт через турниры и сборы национальной команды. Этот запрет сказывается на всех. Пока поваримся в своем котле и будем ждать возвращения на международную арену. Если брать КХЛ, то уровень падает только в качестве легионеров. Много шведских и финских звезд уехало. Но есть и положительные моменты — возвращение Радулова. Таких звезд лиге надо больше, молодежь на них равняется и прогрессирует», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в турнирах. Таким образом, национальные команды пропустят и чемпионат мира-2024 в Чехии.