Президент ИИХФ: «Давление отовсюду. Но это никак не влияет на наше решение»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» рассказал о давлении на федерацию при принятии решения о будущем России и Белоруссии.

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ : «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Беларусью чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» — слишком рано», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.