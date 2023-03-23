Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 11:48

Президент ИИХФ: «Давление отовсюду. Но это никак не влияет на наше решение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» рассказал о давлении на федерацию при принятии решения о будущем России и Белоруссии.

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ : «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Беларусью чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» — слишком рано», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
3
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
«Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать. В этом и смысл спорта». Новая звезда нашей гимнастики — Яна Ворона
Захаркин: «Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах»
Щитов о продлении отстранения сборной России: «Нужно сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон в КХЛ»
Не тешьте себя иллюзиями. ИИХФ не вернет Россию на чемпионаты мира до 2025 года
Президент ИИХФ: «Надеюсь, что Белоруссия и Россия вернутся как можно скорее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФХР опубликовала заявление по продлению отстранения России от соревнований
Новости
RSS RSS
Все новости