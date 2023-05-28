Сборная Канады обыграла Германию и завоевала золотые медали чемпионата мира

Сборная Канады обыграла национальную команду Германии в финале чемпионата мира — 5:2.

У канадцев отличились Самуэль Блэз (дубль), Лоусон Крауз, Тайлер Тоффоли и Скотт Лоутон. У немецкой команды заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка и Даниэль Фишбух.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира в 28-й раз. Также в активе канадcкой команды 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Хоккей

Чемпионат мира

Финал

Канада — Германия — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Петерка — 6 (Зайдер, М. Мюллер), 7:44 — 0:1. Блэй — 5 (Кребс, Нейберс), 10:47 — 1:1. Фишбух — 2 (Кастнер, Зайдер), 33:47 — 1:2. Крауз — 6 (бол., Кребс, Уигар), 37:28 — 2:2. Блэй — 6 (Гласс), 44:51 — 3:2. Тоффоли — 3, 51:51 — 4:2. Лотон — 3 (п.в., Куинн, Крауз), 58:06 — 5:2.

Вратари: Монтембо — Нидербергер (56:39 — 58:06).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (12+7+9) — 23 (7+9+7).

Судьи: Бьерк, Макфарлейн. 28 мая. Тампере. Nokia Arena