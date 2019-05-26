Чемпионат мира

04:27 | Хоккей — Чемпионат мира

ИИХФ признала сэйв Василевского лучшим в полуфиналах чемпионата мира

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала тройку лучших сэйвов по итогам полуфинальных матче чемпионата мира.

На первом месте вратарь сборной России Андрей Василевский. В матче с Финляндией (0:1) он помешал отличиться Каапо Какко.

Вторым стал канадец Мэттью Мюррей. На третьем месте финн Кевин Ланкинен, который спас свою команду после броска Александра Овечкина.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world/

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