ИИХФ признала сэйв Василевского лучшим в полуфиналах чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала тройку лучших сэйвов по итогам полуфинальных матче чемпионата мира.

На первом месте вратарь сборной России Андрей Василевский. В матче с Финляндией (0:1) он помешал отличиться Каапо Какко.

Вторым стал канадец Мэттью Мюррей. На третьем месте финн Кевин Ланкинен, который спас свою команду после броска Александра Овечкина.

Top 3 Saves: There is a good chance you wonder how #1 on this list was even possible 🙌 Andrei Vasilevski #IIHFWorlds @russiahockey



More top plays >https://t.co/2rKsQd3wX2@TBLightning pic.twitter.com/RuruLwj3nt — IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.

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