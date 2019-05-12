Германия обыграла Данию на ЧМ-2019

Германия обыграла Данию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 2:1. В первом туре немцы одолели Великобританию (3:1), а датчане в серии буллитов взяли верх над Францией (5:4).

Чемпионат мира

Группа A

Дания - Германия - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Плахта - 1 (бол., Драйзайтль, Айзеншмид), 30:27 - 0:1. Тиффельс - 1 (Кахун, Мауэр), 39:49 - 0:2. Бау-Хансен - 1 (Майер, Ларсен), 50:19 - 1:2.

Вратари: Дам (58:49) - Нидербергер.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 38 (6+14+18) - 26 (7+13+6).

Судьи: Николич, Ромасько.

12 мая. Кошице. Steel Arena.

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