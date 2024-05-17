Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 16:30

Финский журналист заявил, что сборная России подкупила судей в финале чемпионата мира-2014

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты сборной России празднуют победу на ЧМ-2014.
Фото Global Look Press

Финский журналист Пекка Ялонен выразил мнение, что судьи финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года помогали сборной России одержать победу над Финляндией.

«Это была явная взятка. Судьи были подкуплены. Это было возмутительно, я никогда не видел ничего подобного. Были очень явные действия в пользу одной из команд», — цитирует Ялонена Iltalehti.

25 мая 2014 года сборная России стала победителем чемпионат мира-2014 в Минске, обыграв в финале Финляндию со счетом 5:2. По итогам встречи финны набрали 28 минут штрафного времени, а Россия — 12.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
10
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Казахстан: смотреть трансляцию матча чемпионата мира 2024

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости