Сборные Германии и Казахстана сыграют 17 мая в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею. Встреча пройдет на льду «Ostravar Арены» в чешском городе Острава. Начало — в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Германия — Казахстан можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния Германии и Казахстана 17 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Казахстанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице группы B с тремя очками. Немцы идут на пятом месте с шестью баллами. Лидером группы B на данный момент является сборная Швеции (12).

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