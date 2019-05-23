ФХР представила заявку России на проведение ЧМ-2023. Видео

Президент ФХР Владислав Третьяк презентовал заявку России на проведение чемпионата мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге. В видеоролике представлена основная информация о городе, его инфраструктуре, достопримечательностях и новой арене, которую построят как раз к 2023 году.

– Создать праздник для болельщиков и участников мирового чемпионата – главная и основная цель для нас как организаторов, – цитирует сайт ФХР Третьяка. – Обращаясь к мировому хоккейному сообществу, могу заверить, что Федерация хоккея России приложит максимум усилий, чтобы турнир стал одним из самых ярких, запоминающихся и комфортных для участников и болельщиков со всего мира. Суперсовременная, одна из самых больших в мире хоккейная арена, искренняя любовь к хоккею и доброжелательность российских болельщиков, красивейший город России и Европы – все это сделает чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге одним из самых запоминающихся в истории. Добро пожаловать в Санкт-Петербург-2023!