Фазель считает, что рано говорить о возможном переносе ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что преждевременно делать выводы относительно возможного переноса чемпионата мира. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

— У нас есть своя миссия, мы — спорт и не занимаемся политикой, — цитирует Фазеля ТАСС. — Спорт объединяет людей, в 2014 году в Минске прошел очень хороший чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, пока очень рано делать какие-то выводы.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с ИИХФ о возможности проведения турнира совместно с другой страной.