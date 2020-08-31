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Фазель считает, что рано говорить о возможном переносе ЧМ-2021

17:13
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что преждевременно делать выводы относительно возможного переноса чемпионата мира. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

— У нас есть своя миссия, мы — спорт и не занимаемся политикой, — цитирует Фазеля ТАСС. — Спорт объединяет людей, в 2014 году в Минске прошел очень хороший чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, пока очень рано делать какие-то выводы.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с ИИХФ о возможности проведения турнира совместно с другой страной.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9332067

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