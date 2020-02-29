Фазель считает, что CAS может провести отдельное слушание с IIHF по ЧМ-2023

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что не исключает возможности отдельного слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу проведения в России чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

— Я думаю, что у нас будет отдельное слушание в CAS, — приводит ТАСС слова Фазеля. — Нам нужно говорить о том, кто реально ответственен за это, кто виновен в этом и нужно наказывать конкретного человека, а не применять принцип коллективной ответственности. Мне не нравится такой принцип, наказывать целую страну и федерацию неправильно, и я надеюсь, что ответственные за это будут найдены.

В России в 2023 году запланировано проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске, а также взрослого мирового первенства в Санкт-Петербурге.

9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей ВАДА, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверок российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, окончательную точку в разбирательстве поставит CAS. В случае, если Спортивный арбитражный суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а Россия не сможет принимать крупные международные турниры.