Фазель: «Провести ЧМ-2021 в Минске будет очень сложно»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил шансы Белоруссии сохранить право принятия чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно. Есть ли идея проводить ЧМ раз в два года? Нет, на формат эта ситуация никак не влияет — турниры будут проходить каждый год. Я уверен, что мы еще организуем чемпионат мира в Белоруссии, когда ситуация будет более спокойной. Когда ситуация нормализуется, IIHF сделает все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Минске как можно быстрее», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Напомним, что проведение турнира в Белоруссии находится под вопросом из-за сложной политической обстановки и пандемии коронавирса. На встрече Фазеля с президентом Республики Александром Лукашенко оба руководителя обсудили возможные проблемы. Глава государства уверил, что страна способная безопасно принять чемпионат мира. В пятницу стало известно, что компании Nivea и Skoda откажутся спонсировать турнир в случае, если он пройдет в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).