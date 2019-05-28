Евгений Дадонов: "Не считаю, что овертайм "три на три" - это настоящий хоккей"

Форвард сборной России Евгений Дадонов - о матче за третье место на чемпионате мира со сборной Чехии (3:2 Б). Он рассказал об игре в овертайме "три на три".

- Не считаю, что это настоящий хоккей, когда в таких матчах играешь "три на три". Но это мое мнение, а правила есть правила. Организаторы утвердили такой формат — мы ничего поделать не можем. Надо выходить на лед и выигрывать в любых условиях, - цитируют Дадонова "Известия". - С Чехией этот овертайм выдался очень сложным, но спасибо нашему вратарю Андрею Василевскому, который нас неоднократно выручал. В итоге справились с этой игрой и победили.

Победителем чемпионата мира стала сборная Финляндии. В финале финны обыграли Канаду (3:1).

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