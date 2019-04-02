Доус отказался выступать за Казахстан на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о подготовке своей команды к Чемпионату Мира-2019 (дивизион 1 группа А), сообщает sports.kz. 48-летний белорусский специалист признался, что нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус отказался от приглашения в национальную команду.

Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане.

– Точно не примет участие Доус. Он отказался. Мы высылали ему приглашение. По Даллмэну ничего не изменилось. По Старченко – ему понадобится еще шесть месяцев на восстановление. Валерий Орехов приступил к тренировкам, никаких вопросов по нему нету, – приводит слова Скабелки sports.kz.

Сборная Казахстана начала подготовку к ЧМ-2019