Доус отказался выступать за Казахстан на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о подготовке своей команды к Чемпионату Мира-2019 (дивизион 1 группа А), сообщает sports.kz. 48-летний белорусский специалист признался, что нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус отказался от приглашения в национальную команду.
Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане.
– Точно не примет участие Доус. Он отказался. Мы высылали ему приглашение. По Даллмэну ничего не изменилось. По Старченко – ему понадобится еще шесть месяцев на восстановление. Валерий Орехов приступил к тренировкам, никаких вопросов по нему нету, – приводит слова Скабелки sports.kz.
Дополнительная информация
https://www.sports.kz/news/rasschityivali-na-bolshee-andrey-skabelka-pro-otkaznika-dousa-upertogo-jaylauova-i-svoyu-oshibku-v-pley-off-khl