Сборная Казахстана начала подготовку к ЧМ-2019

Сегодня, 1 апреля, сборная Казахстана на Барыс-Арене провела первую тренировку в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2019 (дивизион 1 группа А), который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане, информирует официальный сайт "Барыса".

Главный тренер Андрей Скабелка сформировал следующий расширенный состав:

Вратари – Бояркин Никита ("Сарыарка"), Кудрявцев Сергей ("Барыс"), Карлссон Хенрик("Барыс"), Севидов Валерий ("Алматы");

Защитники – Диц Даррен ("Барыс"), Данияр Самат ("Барыс"), Ибрайбеков Мадияр ("Барыс"), Клещенко Никита ("Номад"), Липин Александр ("Барыс"), Маклюков Алексей ("Барыс"), Метальников Леонид ("Сарыарка"), Орехов Валерий ("Барыс"), Полохов Кирилл ("Барыс"), Степаненко Иван ("Бейбарыс"), Степанов Дмитрий ("Бейбарыс"), Семенов Максим ("Барыс"), Шалапов Егор ("Барыс"), Лакиза Артемий ("Номад");

Нападающие – Акользин Павел ("Барыс"), Асетов Алихан ("Барыс"), Боченски Брэндон ("Барыс"), Бойд Дастин ("Барыс"), Борисевич Александр ("Сарыарка"), Бельгибаев Нурсултан ("Алтай Торпедо"), Волков Максим ("Ertis"), Гренц Дмитрий ("Барыс"), Гурков Дмитрий ("Барыс"), Кучин Иван ("Бейбарыс"), Михайлис Никита ("Барыс"), Некряч Антон ("Бейбарыс"), Петухов Егор ("Барыс"), Рымарев Евгений ("Торпедо"), Сен-Пьер Мартин ("Кунь Лунь Редстар"), Сагадеев Антон ("Барыс"), Худяков Максим ("Алтай Торпедо"), Шестаков Аркадий ("Торпедо"), Шевченко Дмитрий ("Барыс"), Евдокимов Ярослав ("Номад").

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