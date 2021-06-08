Дмитрий Орлов рассказал, осложнял ли жизнь специфический формат проведения ЧМ в Риге

Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов рассказал, сложно ли было соблюдать все меры предосторожности в период пандемии на чемпионате мира в Риге.

«На самом деле это не создало серьезных проблем. У нас была возможность потренироваться. Выходя на свою первую игру против шведов, надо было в первом периоде продышаться. Было достаточно тяжело. А потом я быстро вошел в игру, и не было проблем в плане адаптации к площадке и самому хоккею. У нас были собрания, систему игры сборной достаточно быстро понял, влился в команду», — цитирует Орлова «Известия».

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.

Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).