Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Самое главное, что команда была дружна, был хороший сплоченный коллектив. И есть яркое и светлое будущее у нашей сборной и у нашего хоккея. Если взять последний ЧМ, то он был первым более чем для половины нашей команды. Это хороший опыт для ребят, ты не можешь с первого раза взять и выиграть. Всегда что-то нелегко дается. Надо учиться на своих ошибках. Думаю, и мы, и тренерский штаб разберем ошибки и спокойно будем готовиться к следующему сезону. Тем более уже через полгода состоится Олимпиада», — цитирует Орлова «Известия».

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.

Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).