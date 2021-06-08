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Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге

10:50
Дмитрий Орлов. Фото Reuters
Дмитрий Орлов. Фото Reuters
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Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Самое главное, что команда была дружна, был хороший сплоченный коллектив. И есть яркое и светлое будущее у нашей сборной и у нашего хоккея. Если взять последний ЧМ, то он был первым более чем для половины нашей команды. Это хороший опыт для ребят, ты не можешь с первого раза взять и выиграть. Всегда что-то нелегко дается. Надо учиться на своих ошибках. Думаю, и мы, и тренерский штаб разберем ошибки и спокойно будем готовиться к следующему сезону. Тем более уже через полгода состоится Олимпиада», — цитирует Орлова «Известия».

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.

Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1175444/aleksei-fomin/ne-khotelos-chtoby-khokkei-umiral-v-novokuznetcke

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