Хет-трик Козенса помог Канаде победить Казахстан на чемпионате мира

Сборная Канады победила Казахстан в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 6:3. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия).

Шайбы в составе победителей забросили Дилан Козенс (хет-трик), Дрейк Батерсон, Адам Лаури и Дэймон Сиверсон. У казахстанцев отличились Егор Петухов, Аркадий Шестаков и Кирилл Савицкий.

Канадцы одержали четвертую победу в четырех матчах и продолжают лидировать в группе A (12 очков). У казахстанцев четвертое поражение и последнее место с нулем очков.

20 мая Казахстан сыграет со Словакией, Канада 21 мая встретится с Швейцарией.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Казахстан — 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Голы: Петухов — 1 (Гурков, Асетов), 2:25 — 0:1. Козенс — 1 (Грэйвс, Руа), 3:45 — 1:1. Шестаков — 1 (бол., Акользин, Панюков), 12:16 — 1:2. Батерсон — 1 (Джонсон, Грэйвс), 14:18 — 2:2. Лаури — 2 (бол., Джонсон, Андерсон), 17:20 — 3:2. Сиверсон — 1 (Грегор), 32:14 — 4:2. Савицкий — 2 (Михайлис, Орехов), 47:55 — 4:3. Козенс — 2 (бол., Батерсон, Сиверсон), 51:58 — 5:3. Козенс — 3 (бол., Дюбуа, Сиверсон), 59:11 — 6:3.

Вратари: Томпсон — Шутов.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 37 (15+14+8) — 19 (6+4+9).

Судьи: Рекуцки, Рохач.

19 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.