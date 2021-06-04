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Чернышенко считает, что российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение

10:40
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал вылет сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею после поражения от Канады (1:2).

«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт. Есть какое-то канадское проклятие, наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11561611

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