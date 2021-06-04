Чернышенко считает, что российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал вылет сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею после поражения от Канады (1:2).

«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт. Есть какое-то канадское проклятие, наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному», — цитирует Чернышенко ТАСС.