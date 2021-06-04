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Сборная России по хоккею с 17-минутным опозданием уехала в Рижский аэропорт. Видео

10:56
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Хоккеисты сборной России покинули отель Radisson Blue, где располагался «пузырь» для команд чемпионата мира.

Выезд намечался на 10:30, однако россияне стартовали только в 10:47. Самолет из Риги в Шереметьево вылетает в 12 часов.

Хоккеисты сборной не стали общаться с прессой. Автобус охраняли три сотрудника охраны, которые держали журналистов на границе «пузыря».

Вчера сборная России завершила выступление на чемпионате мира, уступив в четвертьфинале Канаде (1:2ОТ).

(Дмитрий Кузнецов)

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