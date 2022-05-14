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Сегодня, 22:36

Сборная Германии обыграла Словакию на чемпионате мира-2022

Читать «СЭ» в
Словакия — Германия — 1:2.
Фото AFP

Сборная Германии обыграла Словакию в групповом матче чемпионата мира-2022 — 2:1.

Все голы были забиты во втором периоде. В составе Германии отличились Маттиас Плахта и Лео Пфедерль. У словаков гол забил Кристиан Поспишил.

Немцы набрали три очка и теперь занимают пятое место в группе А. Сборная Словакии осталась на четвертом месте, имея тоже 3 очка.

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Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Германия — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Плахта — 2, 21:34 — 0:1. Пфедерль — 1 (Небельс), 26:41 — 0:2. Поспишил — 1 (Яношик, Тамаси), 31:15 — 1:2.

Вратари: Рибар — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4. Броски: 29 (8+13+8) — 16 (6+7+3).

Судьи: Олунд, Хейккинен.

14 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

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