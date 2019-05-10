Чемпионат мира

09:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019, день 1: Россия – Норвегия и другие матчи

В Словакии стартует ЧМ-2019. Фото REUTERS
В Словакии стартует ЧМ-2019. Фото REUTERS
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В Словакии стартует чемпионат мира по хоккею-2019. В пятницу, 10 мая, в первый день предварительного раунда – по два матча в группах A и B.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 10 мая, пятница (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 ФинляндияКанадаонлайн-трансляция

21.15 СШАСловакияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 РоссияНорвегияонлайн-трансляция

21.15 ЧехияШвецияонлайн-трансляция

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России

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