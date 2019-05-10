Чемпионат мира по хоккею-2019, день 1: Россия – Норвегия и другие матчи

В Словакии стартует чемпионат мира по хоккею-2019. В пятницу, 10 мая, в первый день предварительного раунда – по два матча в группах A и B.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 10 мая, пятница (время – московское)
17.15 Финляндия – Канада – онлайн-трансляция
21.15 США – Словакия – онлайн-трансляция
17.15 Россия – Норвегия – онлайн-трансляция
21.15 Чехия – Швеция – онлайн-трансляция
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