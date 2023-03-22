Плющев — о продлении отстранения российских хоккеистов: «Борьба еще предстоит впереди»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

Национальные команды пропустят ЧМ-2024, который состоится в чешских Праге и Остраве.

«Судя из того, что происходит в мире, было ожидаемо. Все подчиняется одному. Ребята диктуют за океаном остальное. Как скоро нас вернут на международную арену? Сложно что-то прогнозировать, предвидеть. Различные факторы могут включатся в эти игры. Хоккей является геополитическим видом спорта для нашей страны и для северной Америки. Борьба еще предстоит впереди», — сказал Плющев «СЭ».

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.