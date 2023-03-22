Президент ИИХФ Тардиф сообщил, когда федерация вернется к рассмотрению возвращения России и Белоруссии на международные турниры

Глава ИИХФ Тардиф сообщил, когда вернется к рассмотрению возвращения России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал «СЭ», когда организация будет в следующий раз обсуждать вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии к участию на международных турнирах.

«В марте 2024 вернемся к обсуждению вопроса о допуске сборной России и Белоруссии», — сказал Тардиф «СЭ».

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.