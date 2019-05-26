Быков считает, что Финляндия сыграла выше всяких похвал в матче с Россией

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков - о матче команды со сборной Финляндии (0:1) в полуфинал чемпионата мира.

- Надо сказать, что финны сегодня сыграли выше всяких похвал - прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо. Молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось - не хватило движения, решений, - цитирует Быкова ТАСС. - Финны быстро сворачивались в обороне, полностью лишили нас пространства, чтобы создавать какие-то комбинации. А когда мы делали броски, их вратарь был уже на посту. Мы не смогли сегодня показать нашу лучшую игру.

В матче за третье место сборная России сыграет с командой Чехии. Финляндия в финале сыграет с Канадой.

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