Быков — о лишении Белоруссии ЧМ по хоккею: Они думают, что победят. Ни в коем случае! Мы еще будем петь «Калинку»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения чемпионата мира 2021 года.
«Это подло, что участники хоккейного процесса, в лице каждой из стран, которых представляет руководство, отказались от чемпионата. Они поставили политику выше спорта, хотя спорт — объединяющий инструмент, а не разъединяющий. И эти руководители всю ответственность скинули на международную федерацию хоккея. Это все похоже на тему с допингом. Как только политика внедряется в спорт, то начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации, в которых лидеры своих стран придавили руководителей федераций.
Они думают, что победят... Ни в коем случае! Мы еще будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта! Я даже не знаю, как их назвать... Для меня это даже не личности, а индивидуумы. Они начинают внедрять в спорт свои грязные руки», — сказал Быков «СЭ».
Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.
(Владислав Флегонтов).
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