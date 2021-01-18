Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Это подло, что участники хоккейного процесса, в лице каждой из стран, которых представляет руководство, отказались от чемпионата. Они поставили политику выше спорта, хотя спорт — объединяющий инструмент, а не разъединяющий. И эти руководители всю ответственность скинули на международную федерацию хоккея. Это все похоже на тему с допингом. Как только политика внедряется в спорт, то начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации, в которых лидеры своих стран придавили руководителей федераций.

Они думают, что победят... Ни в коем случае! Мы еще будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта! Я даже не знаю, как их назвать... Для меня это даже не личности, а индивидуумы. Они начинают внедрять в спорт свои грязные руки», — сказал Быков «СЭ».

Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.

(Владислав Флегонтов).