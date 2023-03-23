Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение сборной России до сезона-2024/25

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре высказался о продлении отстранения российской сборной от международных соревнований до сезона-2024/25

«ИИХФ исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент. Я, как член совета ИИХФ продолжаю делать все, что от меня зависит», — заявил Буре.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Таким образом, национальные команды пропустят и чемпионат мира-2024 в Чехии.