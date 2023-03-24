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Сегодня, 17:10

Пирог раскритиковал ИИХФ после продления санкций в отношении сборной России

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» высказался о решении Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) продлить отстранение сборной России до сезона-2024/25.

«ИИХФ в очередной раз продемонстрировала, что большинство международных спортивных федераций по сути находятся под ручным управлением тех, кому выгодно распространять антироссийские настроения и санкции. Поэтому ничего удивительного и неожиданного в решении не допускать Россию на чемпионат мира нет.

Нужно понимать и то, что это сугубо политическая позиция. Если смотреть на уровне чисто спортивных отношений, то картина совсем другая. Никакой оголтелой русофобии мы не наблюдаем. В нашей КХЛ играют западные ребята — американцы, канадцы, шведы, латыши, словаки, чехи... Никакого антагонизма и близко нет.

Хочу напомнить, что похожая ситуация складывается и по ту сторону океана. Во многих клубах НХЛ россияне — главные звезды. И точно также они не вызывают антагонизма ни у местной публики, ни у партнеров по команде.

Наши ребята — игроки экстра-класса. Несмотря на это, Международная федерация хоккея под придуманным предлогом «некой безопасности» от них просто отвернулась. Но от этого решения пострадает, прежде всего, сам хоккей. Уровень чемпионата мира очевидно станет ниже.

Что ж, будем двигаться своим путем. Продолжать развивать хоккей в регионах. Хоккейные эксперты все чаще говорят, что КХЛ нужно больше независимости от ИИХФ. Возможно, что стоит и на это тоже обратить внимание. Россия — это великая спортивная держава, большая хоккейная страна, которая в силах задать новые стандарты", — сказал Пирог «СЭ».

В феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок. В мае отстранение продлили на 2023 год.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Дмитрий Пирог
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