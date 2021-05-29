Кожевников считает важным не перехвалить сборную Россию после победы над Швейцарией
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в латвийской Риге.
«Хорошая и уверенная победа, как и в матче против Дании. Не буду называть нас главными фаворитами турнира. Есть много других сильных команд. Я сразу сказал, что мы одни из главных претендентов на победу. Сейчас не нужно петь дифирамбы — впереди игра со Швецией, а затем плей-офф. Мы любим сначала похвалить, а после поражения вылить всю грязь. Важно сейчас не перехвалить команду», — сказал Кожевников «СЭ».
Также Кожевников считает, что нападающий Сергей Толчинский становится одним из лидеров сборной России. 26-летний хоккеист оформил дубль в прошедшем матче.
«Толчинский сегодня сыграл неплохо. У нас в команде не может быть одного лидера. Сергей становится одним из лидеров сборной», — добавил Кожевников.
29 мая в матче против Швейцарии, помимо Толчинского, также отличились Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.
(Владимир Пушкарев)
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