Бадюков хотел бы видеть крупный счет в пользу сборной России в матче против Канады

Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча национальной команды против Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Уверен в силах нашей сборной, есть все шансы, — сказал Бадюков «СЭ». — Сборная России готова к встрече с Канадой. Очень радует, что у нас хорошая линия обороны с атакующими защитниками. Отметил бы, что наша сборная прибавляет от матча к матчу. Россия начинает играть безошибочно, по счету, по результату. Против канадцев будет важно выдать стабильную игру, потому что они играют всплесками. Бобровский или Самонов? Это дилемма для тренерского штаба. Оба достойны сыграть. Сам факт, что у нас такой мощный тандем, вселяет уверенность в сборную».

Бадюков также хотел бы видеть крупный счет в пользу российской сборной.

«Счет? Здесь есть несколько вариантов, угадывать не стоит. Надо понимать, что команды, которые играют в четвертьфинале, борются за медали. Для нашей сборной самое главное — победа. Хотелось, бы крупного счета, но я надеюсь, что просто будет в пользу нашей команды», — добавил Бадюков.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 по московскому времени.

(Артем Бухаев)