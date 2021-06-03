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Якушев предрек сборной России тяжелый матч с Канадой, вспомнив ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде

11:18
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев отметил хорошее физическое состояние игроков сборной России накануне старта плей-офф чемпионата мира.

«Судя по движению игроков в последних матчах группового турнира наши ребята в хорошем физическом состоянии подходят к началу плей-офф. Это очень важно, особенно перед матчем с канадцами. У сборной Канады молодая, дерзкая команда. В каком бы составе канадцы не приехали на чемпионат мира это мощная команда, ставящая всегда перед собой одну цель — победить. Не нужно думать о том, что если канадцы финишировали четвертыми в своей группе — это легкий соперник. Это не так. Мне на память приходит Олимпиада 1980 года, когда сборная СССР уступила американским студентам. На чемпионат мира все приезжают с одной целью — бить за результат. Нас ждет тяжелый матч. Посоветовал бы нашим нападающим больше создавать моментов, лезть на пятак перед воротами, обострять ситуацию, закрывать канадского вратаря и активно работать на пятачке», — сказал Якушев.

Четвертьфинальный матч ЧМ между Россией и Канадой пройдет 3 июня и начнется в 20:15 мск.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры