Вратарь сборной России Сергей Бобровский подвел итоги матча со сборной Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Я, как и все, расстроен. Сейчас тяжело найти слова. Все ребята настраивались на победу. Очень грустно проигрывать в овертайме, — сказал Бобровский. — Для многих молодых ребят это был первый ЧМ — для их развития это был неоценимый опыт. Конечно, вся страна расстроена, но что есть, то есть. Парни бились до конца и отдали все, но это хоккей. К сожалению, мы сегодня на проигравшей стороне. Я рад быть частью сборной — давно в ней не был. С удовольствием принял вызов на чемпионат мира.

В овертайме защитник канадцев обыграл нашего игрока, я потерял шайбу из вида — старался закрыть ближний угол и из-за этого не увидел момент паса, немного опоздал. Я играл по шайбе, по моменту, но там был прекрасный пас на пустой угол.

Все канадцы здорово играли. Не могу кого-то выделить, не обращал внимания на фамилии. Если о Пауэрсе говорят и он играет в сборной Канады, то он действительно талантливый парень».

(Иван Богун)

Для Бобровского этот матч стал единственным на ЧМ-2021 после вылета в плей-офф НХЛ, перелета из США и обязательного карантина в Риге. Канаде после победы над Россией предстоит сыграть в полуфинале с США. В другом матче Финляндия встретится с Германией. Матчи состоятся 5 июня.